Der Pulverturm brennt immer dann in Straubing, wenn die Tigers gut spielen. Zurzeit sprühen regelmäßig die Funken: Die Eishockeyprofis der niederbayerischen Stadt stehen auf dem zweiten Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstagabend hätten sie mit einem Sieg gegen München sogar die Spitzenposition übernehmen können. Jedoch vermasselt das Team eine 2:0-Führung vor allem mit zu vielen Strafzeiten und kassiert noch drei Tore. Für die 5730 Zuschauer im ausverkauften Stadion am Pulverturm eine Enttäuschung.

Zu Beginn der Saison hatte die Straubinger wohl kaum einer auf dem Zettel. Da wurden sie noch belächelt, weil sie Spieler holten, die erst jetzt in Niederbayern aufblühen. Nun mischen die Tigers die Liga auf - und locken Eishockeyfans aus der ganzen Region in die 47 000-Einwohner-Stadt.

Mit ihrem Sprung in die DEL im Jahr 2006 haben die Tigers ihren Status als feste Sportgröße untermauert. Die Straubinger feierten ihre »Eis...