Manfred Weißbecker Foto: privat

Eine Frage, nicht nur an Berliner Finanzbeamte: Lassen sich die großen Probleme unserer Zeit - Krisen, Kriege und Notlagen aller Art - ohne einen Antifaschismus des 21. Jahrhunderts bewältigen? Wer in die Geschichte schaut und jeglicher »Vogelschiss«-Deutung widersteht, findet im Wissen um die Opfer von Faschismus und Zweitem Weltkrieg nur eine Antwort: Ihrer ist ehrfurchtsvoll zu gedenken, jedes Wirken in ihrem Sinne zu unterstützen. Dies sollte zu den humanistischen Gesinnungsnormativen gerade einer Gesellschaft gehören, die lautstark den Anspruch erhebt, demokratisch verfasst zu sein, und die das Recht auf Widerstand verbürgt. Alle, die eine Wiederkehr von Barbarei - gleich in welcher Gestalt und in welchem Farbton - verhindern wollen, unterliegen dieser Verpflichtung. Ihr ist aus allgemeinstem menschlichen Anstand und angesichts der vielfach zitierten unantastbaren Würde des Menschen zu entsprechen.

An offiziellen Bekenntnisse...