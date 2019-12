Foto: Ina Fassbender/dpa

Für alle, die sich auf den letzten Drücker um Weihnachtsgeschenke kümmern müssen, hat Amazon in diesem Jahr ein ganz besonderes Schnäppchen im Angebot. Unter der Überschrift »Last- Minute-Angebote« bewirbt der Großversender Bücher zu Politik und Geschichte, die es in sich haben. Hier findet man den eindrucksvollen Titel »Der Krieg, der nicht enden durfte. Wie das Anglo-Amerikanische Establishment den Ersten Weltkrieg absichtlich in die Länge zog« und die Enthüllungslektüre »Verborgene Geschichte. Wie eine geheime Elite die Menschheit in den Ersten Weltkrieg stürzte«. Der hinreichend bekannte Geschichtsrevisionist Gerhard Schulze-Rhonhof steuert seinen Band »1939 - Der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg« bei. Und die unsägliche Eva Herman, Frontfrau der Verschwörungstheoretiker und Pegida-Anhänger, beeindruckt mit einem Buch zum »Blutgericht Europa. Karl der Große als Ursache für den Untergang Deutschla...