Washington. Im US-Repräsentantenhaus begann am Mittwoch die Sitzung zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump. Am Ende der Sitzung war eine Abstimmung über die formelle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment) angesetzt (nach Redaktionsschluss). Die Anklageerhebung gegen den Präsidenten galt am Mittwoch als so gut wie sicher, weil die oppositionellen Demokraten in der Kongresskammer über eine klare Mehrheit verfügen. Trump wäre der erst dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Das eigentliche Verfahren wird aber erst in der zweiten Kammer des Kongresses, dem US-Senat, stattfinden.

Der Senat nimmt dann die Rolle eines Gerichts ein. In dieser Kammer haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Für eine Amtsenthebung Trumps wäre dort eine Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen nötig. Dafür müssten sich mindestens 20 Republikaner auf die Seite der De...