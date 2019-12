Gedenken an Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová Foto: dpa/Jakub Kotian

Slowakische Medien haben es nachgerechnet: Seit dem Mord an Ján Kuciak und seiner Lebensgefährtin Martina Kušnírová am 21. Februar 2018 bis zum Prozessbeginn sind 666 Tage vergangen. Fast zwei Jahre, in denen die Polizei zum Teil sehr schleppend ermittelte, obwohl die Verdächtigen bereits wenige Tage nach der Tat bekannt waren.

Das Verfahren gilt als das bedeutendste in der Geschichte der Republik Slowakei und wird ebenfalls mit großer Aufmerksamkeit vom Ausland verfolgt. Angeklagt sind der slowakische Unternehmer Marian Kočner als Auftraggeber sowie Alena Z., Miroslav M. und Tomáš S. als mutmaßlich Ausführende. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen zwischen 25 Jahren und lebenslänglich. Das Verfahren des ursprünglich Mitangeklagten Zoltán A. wurde abgetrennt: Als einzig Geständiger hat er eine geringere Strafe zu erwarten.

Der Mordfall löste in der Slowakei große gesellschaftliche Verwerfungen aus. Den Protest...