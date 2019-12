Die von einem früheren Berliner Kulturstaatssekretär in Tateinheit mit dem Regierenden Bürgermeister Müller zerstörte Volksbühne ist bekanntlich ins Exil gegangen. Frank Castorf ans Berliner Ensemble, Herbert Fritsch an die Schaubühne und René Pollesch ans Deutsche Theater. So profitiert die Konkurrenz von der geschleiften Festung am Rosa-Luxemburg-Platz, über der bis zum Ende der Ära Castorf ein trotziges Ost-Logo der grassierenden Gentrifizierung drum herum entgegenleuchtete. Das Prinzip kennt man von irgendwoher - aber Pollesch wird im übernächsten Jahr als Intendant an die Volksbühne zurückkehren und mit ihm manch anderer auch.

Wäre man übelwollend, könnte man bei seinem neuen Stück von einem Vertriebenentreffen sprechen. Schauspielerisch herrscht am Deutschen Theater sonst eher brav-biederer Durchschnitt, die großen Exzentriker fehlen - sowohl unter den Regisseuren als auch unter den Schauspielern. Das merkt man erst, wenn so...