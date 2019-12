I admit my crime / I am a thief of fire« - die ersten Sätze, die der seinerzeit 17-jährige Mark Stewart auf »Y« singt, dem ersten, 1979 erschienenen Album von The Pop Group, sind ästhetisches Programm und Kampfansage in einem. Das Feuer ist die bis dahin akkumulierte Geschichte explizit oder implizit widerständiger Musik, Popmusik natürlich zuallererst. Und dass sein Gebrauch ein Verbrechen darstellen soll, verweist darauf, dass das Unternehmen der Band mit dem ironischen Namen eigentlich nicht vorgesehen ist. The Pop Group nahmen sich Punk, Reggae, Dub, Funk, Krautrock.

Die Musik, die The Pop Group auf dem jetzt wiederveröffentlichten Album spielen, wirkt 40 Jahre nach ihrem Erscheinen nicht alt. Zeitgebunden ist sie trotzdem; möglich geworden durch einen Moment in der britischen Popgeschichte, in dem die von der ersten Punk-Welle postulierte Freiheit ...