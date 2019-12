Greg Monroe (o.) spielte beim Münchner Sieg in Berlin mit 17 Punkten und zehn Rebounds stark. Nun folgt das unschöne Nachspiel. Foto: imago images/Jan Huebner

Basketballprofi Greg Monroe vom FC Bayern ist während des Spiels in der Euroleague bei Alba Berlin von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden - und hat deshalb einen Strafantrag gestellt. Das bestätigte der Deutsche Meister aus München am Donnerstagmorgen. Der 29 Jahre alte frühere NBA-Profi aus den USA hatte die Beleidigungen im Spiel, das Bayern am Mittwochabend mit 77:76 nach Verlängerung gewann, selbst nicht mitbekommen.

Mehrere Nebenleute aber meldeten dem Ordnungsdienst in der Halle das Verhalten eines Zuschauers, der anschließend Hausverbot durch die Betreiber der Arena am Ostbahnhof bekam. Die Polizei wurde eingeschaltet, Monroe unterschrieb ein offizielles Papier für einen Strafantrag. Nach Angaben der Ber...