Am Mittwoch kam die panamaische Regierung einer jahrelangen Forderung der Opfer nach. Der 20. Dezember, der Tag der US-Invasion 1989, gilt nun offiziell als Nationaler Trauertag. Geschäfte und Behörden sollen allerdings normal öffnen.

Am heutigen Freitag erinnern in Panama-Stadt mehrere Aktionen an die Invasion. Eine Demonstration, zu der soziale Bewegungen, Studierende und Gewerkschaften aufrufen, will um 16 Uhr in das Viertel El Chorillo ziehen. Die Regierung unter dem sozialdemokratischen Präsidenten Lauren- tino Cortizo führt eine eigene Demonstration im Gedenken an die Opfer durch.

Vor 30 Jahren setzte US-Präsident George H. Bush mit der Operati...