Forscher Matthias Knuth sieht Arbeitsmarkt angesichts neuer Zahlen nicht in bester Ordnung und fordert radikale Neuausrichtung

Zudem sei mehr als jeder zweite Langzeitarbeitslose (53 Prozent) aus der Statistik gefallen, weil er etwa arbeitsunfähig (34,5 Prozent) oder nicht verfügbar (elf Prozent) war, hieß es. Jeder Vierte (24,2 Prozent) tauchte in der Datensammlung nicht mehr auf, weil er sich in einer Ausbildung oder sonstigen Maßnahme befand.

Saarbrücken. Nur jeder zehnte Langzeitarbeitslose (10,8 Prozent) hat in diesem Jahr eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden. Dagegen konnte fast jeder Dritte (30,2 Prozent), der seit weniger als einem Jahr ohne Job war, bis November eine reguläre Beschäftigung aufnehmen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Zuerst hatte die »Saarbrücker Zeitung« über die Zahlen berichtet.

