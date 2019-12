Ich liebe Kyritz. Was ich dort bekommen habe, bekomme ich nirgendwo anders», schwärmt Ahmad Alsayed. Vor vier Jahren ist der 29-Jährige aus Syrien nach Deutschland gekommen, seit dreieinhalb Jahren unterrichtet er an der Carl-Diercke-Oberschule in Kyritz Englisch und Deutsch als Fremdsprache für Geflüchtete. Seiner Schulleiterin, die ihn mit Rat und Tat unterstützt habe, ist er dankbar und auch der Bundesrepublik für die freundliche Aufnahme. Auf der anderen Seite kann Deutschland diesem Flüchtling auch dankbar sein. Denn Lehrer werden dringend gesucht, gerade in ländlichen Regionen wie die Gegend von Kyritz eine ist.

Alsayed möchte für immer in Deutschland bleiben, gern auch in Kyritz. Nur ein Grund fällt ihm ein, aus der Stadt wegzugehen: Wenn er sich in eine Frau verliebt, die nicht nach Kyritz ziehen will. «Ich suche eine deutsche Frau. Aber das ist schwierig. Die Frauen haben Angst vor mir», sagt er lachend. Es ist komisch, w...