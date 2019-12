Willst du später mal Kinder haben?

Elsa: Weiß nicht. Auf jeden Fall kein so nerviges wie ich.

Ich will ja kein drittes Kind mehr.

Elsa: Aber woher weiß das dein Körper?

Wie meinst du das?

Elsa: Na, woher weiß er, dass er kein Kind mehr machen soll?

Ach so. Na, so ganz allein entscheidet das der Körper ja nicht. Da habe ich ein bisschen was mitzureden.

Elsa: Ja, ich weiß, man muss sich erst mal küssen, damit man ein Baby kriegt, und dann vermischt sich das Blut von einem Mann und einer Frau. Und dann wächst das Baby immer größer.

Amanda: Die graben sich im Bauch eine Höhle und klettern rein und dann strampeln sie.

Weil si...