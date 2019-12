Nun ist es beschlossen, das Impeachment gegen Donald Trump. Doch wird er darüber nicht stürzen. Denn das Prozedere ist am Ende politisch: Es wird mit einfacher Mehrheit vom Repräsentantenhaus eröffnet, das Urteil müsste im Senat mit Zweidrittelmehrheit fallen. Das wird nicht passieren. Und doch scheinen viele schon wieder zu glauben, Trump sei so gut wie erledigt.

Nur einer nicht: der Präsident selbst. In einem Fernsehinterview verkündete er dieser Tage nebenbei, das Verfahren werde »politisch sehr gut für mich sein«. Das ist womöglich mehr als der Zweckoptimismus eines Bedrängten. Denn es stimmt ja, dass normalerweise ein solches Verfahren eine schwere Hypothek in einem Land wäre, in dem Wahlkämpfe traditionell ad personam geführt werden. Normalerweise hätte aber jemand, der schon die Primaries mit üblen Toilettensprüchen bestritt, gar nicht erst die Kandidatur gewonnen. Und normalerweise hätte ein Bewerber der Rechten in einem Klima »christlicher Familienwerte« diese Wahl spätestens verloren, als kurz zuvor ein Video à la »grab ’em by the pussy« auftauchte. Trump ist aber nicht normal.

Der 45. Präsident der USA hat seine politische Marke geradezu darauf aufgebaut, ein »Drecksack« zu sein, erklärte die Soziologin Keeanga-Yamahtta Taylor jüngst in dieser Zeitung. Deshalb könne man ihn nicht durch das Ausstellen seines Drecks bekämpfen. In diesem Sinn könnte das Impeachment Donald Trumps Story - die finsteren Eliten seien hinter ihm her - , sogar noch befeuern.

Solange nämlich das Ukrainethema durch das Impeachment auf dem Tisch liegt, bleibt auch die Geschichte um Joe Bidens Sohn präsent, um die es ging, als Trump in Kiew anrief, um Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Beschaffung von Material gegen seinen möglichen Herausforderer zu nötigen.

Faktenchecker mögen noch so detailliert darlegen, dass die Geschichte, Biden habe den dortigen Generalstaatsanwalt absetzen lassen, um Ermittlungen gegen ein Konzern zu stoppen, in dem sein Junior einen lukrativen Posten hatte, so nicht stimmt - erzählen lassen wird sie sich trotzdem. Sie wird sich aus Trump-Perspektive einfügen in die noch unlängst gewaltige, inzwischen aber verpuffte Aufregung um »Mueller-Report« und »Russia-Gate«: Denn diese Geschichte ließ sich umgekehrt nicht so erhärten, wie sie die Demokraten darstellten: Trump hat womöglich Ermittlungen behindert, in der Hauptsache aber war nicht viel. Wie sieht es wohl für seine Fans aus, dass nun nahtlos die nächste derartige Affäre folgt? Dass Trump im Impeachment mit allen Mitteln tricksen und bremsen wird, werden sie nicht als verdächtig werten, sondern als Mut gegenüber dem »Deep State«.

Dass Trumps Wahl insofern einen Bruch mit der Normalität darstellt, als sie den Übergang vom »Spindoctoring« zum freidrehenden »Storytelling« signalisiert, ist aber nur die eine Hälfte des Problems. Die andere besteht darin, dass, wer ihn stürzen will, verstehen muss, was eigentlich zu seiner Wahl geführt hat. Denn diese war kein Betriebsunfall. Sie war auch nur in Teilen ein von Gerüchten und Lügen befeuerter Aufstand von Rüpelei, Sexismus und Rassismus. Sie war darüber hinaus ein zwar eher vor- als explizit politisches, aber dennoch sehr deutliches Votum gegen die Normalität, gegen den geölten Status quo, gegen die Expertokratie und ihr Mantra der Alternativlosigkeit.

Diesen nicht taktischen, sondern strategischen Aspekt, dem in der eigenen Aufstellung Rechnung zu tragen wäre, scheint aber das Establishment der Demokraten nicht sehen zu wollen. Denn die sich abzeichnende Marschroute, Trump einerseits persönlich durch das Impeachment anzugreifen und andererseits einen »Middle-of-the-Road-Kandidaten« aufzubieten, der eine vom Enthebungsverfahren geweckte Mitte sammeln soll, steht für ein hilfloses »Weiter so wie früher«, ein Zurück zu einer Normalität, die soeben im schwarzen Loch des Trumpismus verschwunden ist. Bidens Person, Agenda und Geschichte zeigen an, dass man jenes Votum gegen den Status quo kategorisch nicht ernst zu nehmen gedenkt. Dass ein markanter Außenseiter besser in diese Stimmung passen würde, liegt nahe. Nur offenbar nicht für die Führung der Partei.

So entsteht eine Ausgangssituation, die Trump seine Chance gibt. Das Impeachment verlegt einen wichtigen Teil der Auseinandersetzung auf das einzige Spielfeld, das er nun wirklich beherrscht: Es wird Bullshit und Budenzauber zu neuen Höhepunkten führen. So steht heute nicht nur fest, dass Trump im Senat nicht des Amtes enthoben werden wird, sondern auch etwas anderes: Dass nämlich spätestens dieses Verfahren von der sprichwörtlichen »Mitte der Straße«, auf der Joe Biden ins Weiße Haus marschieren soll, nichts mehr übrig zu lassen droht.