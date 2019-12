Kataloniens Exilpräsident Carles Puigdemont hat recht behalten: »Diejenigen, die darüber zu entscheiden haben, wer sie im Europaparlament vertritt, wer Abgeordneter wird und wer nicht, sind die Wähler. Die Abgeordneten werden mittels der Verkündung des Ergebnisses durch die Wahlleiter benannt. Das ist ausreichend.« So äußerte er sich im nd-Interview vor den EU-Wahlen am 26. Mai 2019. Am Freitag schloss sich der Europ...