Das EU-Parlament hat gezielte Sanktionen gegen China wegen der Unterdrückung der uigurischen Minderheit gefordert. In einer Resolution fordern die Abgeordneten den Europäischen Rat unter anderem auf, Vermögenswerte chinesischer Beamter einzufrieren, »die für die schwere Unterdrückung der Grundrechte in Xinjiang verantwortlich sind«. Experten werfen Peking Menschenrechtsverletzungen in der mehrheitlich uigu...