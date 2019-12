Früher war es mal angesagt, seinen Namen auf ein Reiskorn schreiben zu lassen. Das wurde dann in einem (Plexi-)Glasröhrchen an einem Lederband um den Hals gehängt. Aber es geht noch kleiner: Ein kanadischer Forscher hat das vermutlich kleinste »Lebkuchenhaus« der Welt gebastelt - mit allem, was dazugehört. Allerdings aus Silizium. Es hat einen geziegelten Schornstein, weihnachtliche Verzierungen und eine Kanada-Flagge als Fußmatte. Auf dem Dach trägt es Namen und Wappen der Universität. Das Haus ist rund ein Hundertstel Millimeter lang. Es steht auf dem Kopf eines winzig kleinen künstlichen Schneemanns. Beide zusammen sind kaum größer als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Somit hat das Kunstwerk einen entscheidenden Nachteil zum Namen auf dem Reiskorn: Selbst wenn man es sich um den Hals hängen würde, könnte es niemand erkennen. jot

Foto: AFP PHOTO/McMaster University/Travis Casagrande