86,8 Prozent der Wähler sprachen sich in einem Referendum für eine Novelle aus / Glückwünsche kommen aus Venezuela

Seine Karriere sei »durch seine Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Arbeitsfähigkeit, politische Sensibilität und Loyalität gegenüber der Partei und der Revolution gekennzeichnet«, sagte Díaz-Canel in seiner Rede vor den Delegierten. Als Verantwortlicher für den Tourismussektor habe Marrero in permanentem Austausch mit den übrigen Regierungsbehörden, Unternehmen und den Provinzregierungen gestanden. Als Premierminister ist Marrero künftig verantwortlich für die täglichen Operationen der Regierung und steht dem Ministerrat vor, der ebenfalls neu zusammengesetzt wurde.

Ausgebildeter Architekt, wurde Marrero Anfang der Neunziger Leiter der technischen Investitionsgruppe in der vom Militär kontrollierten Gaviota-Gruppe; später stellvertretender Direktor und Generaldirektor des Hotels Río de Luna und stellvertretender Delegierter von Gaviota für die östlichen Provinzen. 1999 wurde er erster Vizepräsident, zwei Jahre später Präsident von Gaviota, heute einer der wichtigsten Reiseveranstalter der Insel. 2004 schließlich wurde Marrero zum Tourismusminister ernannt.

Fidel Castro hieß Kubas Ministerpräsident von 1959 bis 1976, als das Amt mit der damaligen Verfassungsreform verschwand. Nun hat Kuba wieder einen Ministerpräsidenten. Nachdem das Amt mit der im April in Kraft getretenen neuen Verfassung wieder eingeführt wurde, wählte die kubanische Nationalversammlung am vergangenen Samstag einstimmig den bisherigen Tourismusminister Manuel Marrero Cruz zum Ministerpräsidenten. Der 56-Jährige ist außerhalb Kubas relativ unbekannt. Unter seine Ägide fällt der starke Anstieg der Besucherzahlen und die Errichtung zahlreicher neuer Hotels. Der Tourismus ist heute einer der wichtigsten Sektoren der kubanischen Wirtschaft. Präsident Miguel Díaz-Canel nannte Marreros Erfahrung bei Verhandlungen mit ausländischen Investoren eine seiner Hauptqualifikationen. Dabei habe er »seine Geschicklichkeit, Entschlossenheit und Vermittlungsfähigkeit« unter Beweis gestellt.

Ein toter Georgier in Berlin, vier ausgewiesene Diplomaten und eine Anregung Putins, die Ost-West-Geheimdienstkooperation zu verbessern

Im Regierungsbündnis wie in den Reihen der Beteiligten sind die Fliehkräfte stärker als die Gemeinsamkeiten

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Zubau findet in Deutschland kaum noch statt

Grünen-Abgeordneter Lindner will Datenlöschung auf von der Leyens Handy juristisch aufklären

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!