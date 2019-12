Mehrere Millionen Hektar Land sind seit September verbrannt. Foto: AFP/Saeed Khan

Dunkelrot war die Temperaturkarte Australiens in den vergangenen Tagen in fast allen Landesteilen eingefärbt - mit wenigen Ausnahmen wie dem Südwesten, der Nordostecke und Tasmanien sowie ein paar Streifen an den Küsten. Bei 49,9 Grad Celsius lag der Rekord, gemessen am Donnerstag im ländlichen Nullarbor in Südaustralien. Es ist der höchste Wert, der seit Beginn der amtlichen Wetteraufzeichnungen in einem Dezember registriert wurde. Allerdings war dies kein einsamer Ausreißer. Sondern dazu gesellten sich jede Menge lokaler Spitzenwerte teilweise historischen Ausmaßes.

Wer meinte, dass schon mit dem nationalen Durchschnitt von 40,9 Grad am Dienstag eine Höchstgrenze erreicht sei, wurde alsbald eines Besseren belehrt. Schon der Folgetag stellte den bisherigen Rekord für einen Dezembertag - vom nationalen Büro für Meteorologie auf Basis von über 700 Einzelwerten errechnet - ein und überbot ihn mit 41,9 Grad um einen ganzen Punkt.

...