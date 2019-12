Syndey. Australiens Premierminister Scott Morrison hat sich am Wochenende für seinen taktlosen Umgang mit den verheerenden Buschbränden entschuldigt. Er habe sich falsch verhalten, als er mit seiner Familie nach Hawaii verreist sei - nun aber daraus »Lehren gezogen«, sagte Morrison am Sonntag. Als Reaktion auf massive Kritik hatte er seinen Familienurlaub am Freitag abgebrochen und war nach Australien zurückgekehrt, wo weiterhin verheerende Brände wüten und Städte unter gesundheitsgefährdendem Rauch ächzen.

»Ich verstehe, dass die Leute sauer sind, weil ich mit meiner Familie im Urlaub war, während ihre eigenen Familien großer Belastung ausgesetzt waren«, sagte Morrison bei einem Besuch im Hau...