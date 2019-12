Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will keine Zusagen zur Friedenspflicht machen

Arbeistniederlegung ab Montag auch in München / Gewerkschaft: Seit Donnerstag keinen Kontakt mit Airline - Lufthansa mache Stimmung gegen Ufo

Der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, und der SPD-Politiker Matthias Platzeck hatten zu dem Schlichtungsversuch zuvor Vertreter beider Seiten in Frankfurt getroffen.

UFO erklärte mit Blick auf die Lufthansa weiter, die Kabinengewerkschaft habe sich bewegt, »aber wenn man von Maximalpositionen nicht weggeht, ist es sehr schwierig zu einer Lösung zu kommen«. Die Gewerkschaft sei »weiter an einer Lösung interessiert«, aber jetzt gehe es »wohl nur noch über den Arbeitskampf«.

Berlin. Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa sind neue Streiks nach den Weihnachtstagen möglich. Ein Schlichtungsversuch vom Sonntag bezeichnete ein Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO im Anschluss als »nicht erfolgreich«, der Versuch sei gescheitert. »Das bedeutet, dass die Arbeitskämpfe nicht beendet sind, sondern dass sie weitergehen werden«, erkläre er. Zwar seien die Weihnachtstage von Streiks ausgenommen, Ankündigungen seien in dieser Zeit aber bereits möglich.

