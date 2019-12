Rette sich, wer kann! Seefahrt, Sehnsucht, Seelenqual« hieß eines der vielen Programme des Liedermachers Stefan Körbel. Das wäre auch ein prima Titel für sein Buchdebüt gewesen. Doch das heißt »Wendekreis oder die Vollendung der deutschen Einheit im Südpazifik«. Darin schickt er seinen Helden Rollo Schultz (mit gemütlichem Bauch, flinken Fingern auf der Gitarre, meerverliebt und segelvernarrt dem Autor nicht ganz unähnlich) auf eine abenteuerliche Reise in die Weite der Ozeane.

»Wat? Wohin jeht et? Inne Südsee? Ach mein Jott! Wo is ditte denn. Machorka… oder wat?« Nachbarin Klawitter soll das Grünzeug des Berliners Musikers Rollo versorgen, während der auf einem reichlich dubiosen Kreuzfahrtschiff anheuert, um abends in der Bar stellvertretend für seinen kranken Kollegen Alex aufzuspielen. 7000 Euro Gage sind nicht zu verachten und das Meer lockt. Doch noch ehe der Barde mit der merkwürdig zusammengewürfelten Besatzung an Bord warm werd...