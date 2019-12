Berlin. Der Taxikonkurrent Uber ändert sein Modell zur Vermittlung von Fahrten in Deutschland, damit sein Angebot nach einem Gerichtsurteil nicht gestoppt werden kann. Zugleich erwägt das Unternehmen, Berufung einzulegen.

Vergangene Woche hatte das Landgericht Frankfurt am Main der Unterlassungsklage einer Vereinigung von Taxizentralen stattgegeben und das Geschäftsmodell von Uber hierzulande für unzulässig erklärt. In Deutschland arbeitet das Unternehmen - anders als in vielen anderen Ländern - für seinen Service UberX mit Mietwagen...