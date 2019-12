»Trinkendes Mädchen im Garten«, Kreide/Tusche, 1960. Illustration: Dieter Goltzsche

Seine Bilder verweigern sich dem Abschluss, sie lassen vieles offen. Darin liegt die Erotik des Werdens, die nie aufhört. Auch darum nicht, weil Dieter Goltzsche, der morgen fünfundachtzig Jahre alt wird, immer wieder malend einen Anfang macht. Ebenso naiv wie weltwissend. Er zeichne, um sich kennen zu lernen, sagt er in dem zu seinem Geburtstag erschienenen Bildband mit dem Titel »Schwarz«, der Tuschzeichnungen, auch farbige, enthält. Aber die Farbe kommt auf zögerliche Weise aus den Zwischenräumen von Schwarz und Weiß; sie ist ein bewusster Akt im Universum des Hell-Dunkel-Kontrastes mit seiner Fülle an Grau-Tönen. Der Maler, der den Zeichner in sich nicht verleugnet (und umgekehrt) bekennt: »Ich lese die großen Verneiner gegen die Täuschung. Aber wir freuen uns am Sonnenstrahl, am Regen, an dem grünen Blatt und dem Herbstblatt an dem Geäst, das wie unsere Adern oder Knochen. Einfach sein ist nicht leicht. Aber das ist es.«

