Im Fall der Genossenschaft »Diese eG« hat sich gezeigt, dass es zwar ehrgeizige Ziele für ein gemeinwohlorientiertes Wohnungswesen gibt, die Wende hin zu einer sozialen Stadt jedoch nach wie vor häufig an bürokratischen Richtlinien scheitert. Solche Zögerlichkeit bremst einen entschlossenen sozialen Wandel weiterhin aus. Das ist einer Regierung, die sich das Wohl der Menschen der Stadt auf die Fahnen schreibt, unrühmlich.

Sowohl die Wirtschaftssenatorin als auch der Finanzsenator sprechen sich für mehr Investitionen aus. Worin und mit welchen Summen das Land investieren soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Grünen knüpfen die Lockerung der Schuldenbremse an Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur - Stichwort Klima- und Verkehrswende. Das ist gut, die Frage nach gesichertem und bezahlbarem Wohnraum darf dahinter aber nicht zurückstehen.

