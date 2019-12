Matthias Kollatz (SPD) ist seit Ende 2014 Finanzsenator in Berlin – zunächst in einer großen Koalition von SPD und CDU, seit Herbst 2016 in einem Mitte-links-Bündnis von SPD, LINKEN und Grünen. Der 62-jährige Diplom-Physikingenieur, der in Südhessen geboren wurde, führt in der rot-rot-grünen Koalition eines der wichtigsten Ressorts: In seinen Aufgabenbereich fällt unter anderem die Finanzierung der laufenden Investitionsoffensive im Schulbereich. Finanziell betrachtet steht Berlin unter Kollatz solide da. Viele Jahre in Folge konnten Überschüsse erzielt und Investitionen und Schulden getilgt werden.

Foto: nd/Ulli Winkler