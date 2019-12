Die Geschichte liefert Stoff für einen Politthriller: In einem Hotel an den Victoriafällen, wo der Sambesi über die wohl spektakulärsten Wasserfälle Afrikas in die Tiefe donnert, trifft ein entmachteter Ex-Präsident einen US-Diplomaten und eine Geschäftsfrau mit besten Kontakten zu Bergbaumilliardären und Staatenlenkern. Gemeinsam hecken sie einen Plan aus, um die Regierung eines rohstoffreichen afrikanischen Landes zu stürzen - ehe in letzter Minute der Geheimdienst dazwischenfunkt und die Verschwörung zerschlägt.

Der filmreife Stoff, den die botswanische Sonntagszeitung »Sunday Standard« nicht als Drehbuch, sondern als Enthüllungsgeschichte präsentierte und der nun auch den Gerichten als Grundlage dient, gefällt den Protagonisten freilich überhaupt nicht. Ian Khama, bis 2018 zehn Jahre lang Staatschef Botswanas, hat deshalb kurz vor Weihnachten eine Verleumdungsklage gegen die aktuelle Regierung von Präsident Mokgweetsi Masisi a...