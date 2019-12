Es gab Zeiten, da äußerte sich Paul Krugman häufiger zur Wirtschaftspolitik in Europa. Mittlerweile hat der US-Starökonom wohl genug damit zu tun, gegen die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump anzukämpfen. Doch nun meldete sich der Nobelpreisträger in Sachen deutscher Schuldenbremse zu Wort. »Es ist in Ordnung, Schulden aufzunehmen, wenn es der Gesellschaft in der Zukunft große Gewinne bringt. Das sollte Deutschland machen«, sagte der 76-Jährige vergangenes Wochenende in einem ARD-Interview. Trotz guter Beschäftigungszahlen und eines annehmbaren Wachstums leide auch Deutschland an einer a...