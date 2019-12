Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Wofür wird das Geld ausgegeben? Unter anderem gehen die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente, offensichtlich viele davon nicht besonders gesund. Der Streit ist offen, ob sie gut oder zu gut versorgt werden, ob die Leistungen von Ärzten, Therapeuten oder Krankenhäusern im Regelfall wirklich gesundheitsförderlich sind. Zweifel daran darf man haben, angesichts von Abwärtsspiralen, die häufig mit einem Klinikaufenthalt beginnen, von unzureichend gepflegten, aber überdiagnostizierten Patienten. Egal, wie die Milliarden im System hin- und hergeschoben werden: Deutschland ist der beste Beweis dafür, dass viel Geld noch lange nicht viel Gesundheit macht.

Die gesetzlichen Krankenkassen werden 2019 erstmals seit 2015 wieder mit einem Defizit abschließen. Die Ausgaben lagen im zu Ende gehenden Jahre eine Milliarde Euro über den Einnahmen. So gigantisch die Summe klingt, dieser Betrag wird im gesamten Gesundheitswesen Deutschlands pro Tag verteilt. Außerdem: Die gesetzlichen Kassen saßen Ende September noch auf einem Rücklagenpolster von über 20 Milliarden Euro. Nur ein Viertel davon ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Versicherungen können also ihre Rücklagen 2020 weiter abbauen, ehe sie vermutlich 2021 ihre Zusatzbeiträge erneut erhöhen.

