Winteridyll Seiseralm: Almhütte am Langkofel Foto: imago images/imagebroker

Nein, im Heu schlafen muss auf diesen Bauernhöfen kein Gast, es sei denn, er möchte das ausdrücklich. Während »Ferien auf dem Bauernhof« in Deutschland in der Regel Ferienwohnungen auf einem aktiven Bauernhof mit Tieren und Ackerbau bedeuten, ist ein Agriturismo in Italien eher mit »Ferien in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus auf dem Lande« zu übersetzen. Allerdings ist es gut möglich, dass am Morgen der Hahn zum Aufstehen kräht. In einigen der Südtiroler Agriturismo-Domizile ist der Bauer ausgebildeter Skilehrer und bietet seinen Gästen Skikurse und -touren an. Oder er macht mit ihnen eine Pferdeschlittenfahrt. Teilweise kann man die Ski direkt vor der Haustüre anschnallen. Sechs Hoftipps in Pistennähe.

Carezza/Karers

Der Zyprian-Hof liegt am Sonnenhang von Welschnofen im Eggental. Zum Ort sind es nur fünf Gehminuten, zur Kabinenbahn rund 300 Meter. Ein Hof mit Geschichte: Bereits 1278 wurde der Zyprian-Hof in einem Do...