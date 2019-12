Mit Empörung und Unverständnis« hat die Historische Kommission der LINKEN die Entscheidung der Berliner Finanzverwaltung zur Kenntnis genommen, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) den Status der Gemeinnützigkeit abzuerkennen. In ihrer Erklärung heißt es: »In einer Zeit, in der neofaschistisches Denken und Handeln immer mehr zum Alltag in der Bundesrepublik gehören, ist das Vorgehen der Berliner Finanzverwal...