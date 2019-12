In der Nacht zum 24. Dezember ist auf das in Friedrichshain gelegene Haus Krossener Straße 36 ein Anschlag verübt worden. Unbekannte haben die Haustür aufgebrochen und das im Flur aufgehängte Transparent mit dem Slogan »Homes for People, not for profit«, zu deutsch: »Häuser für Menschen, nicht für den Profit«, angezündet. »Es gab eine starke Rauchentwicklung, aber niemand ist zu Schaden gekommen«, twitterte die Hausgemeinschaft am Samstag und machte so den Vorfall ...