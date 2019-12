Thomas Blum

Bester Kinofilm:

»Dragged Across Concrete« (S. Craig Zahler)

Bestes Theaterstück:

Die Nonstop-Live-Performance der SPD.

Bestes Album:

Hochzeitskapelle: »If I Think of Love« (Gutfeeling Records). (Auch das schönste Konzert, in den Kreuzberger Prinzessinnengärten.)

Bester Roman:

Keiner von jenen, die das ZDF, der »Spiegel« oder Denis Scheck empfiehlt. Ich empfehle die von 1977 bis 1979 erschienene Romantrilogie »Abschaffel« des im Jahr 2018 verstorbenen Schriftstellers Wilhelm Genazino, der es gelingt, mit einer heiteren Note von der totalen Tristesse im Kapitalismus zu erzählen.

Bestes Sachbuch:

Streng genommen kein Sachbuch, aber die verlegerische Großtat des Jahres: die Herausgabe der gesammelten Werke des kritischen Großdenkers Wolfgang Pohrt (Edition Tiamat).

Schlimmstes Fernsehen:

Talkshows, zu welchen (inklusive Moderator) ausschließlich Personen eingeladen we...