Die Messen sind gesungen, der Solidarpakt begraben. Mit dem Jahreswechsel wird er durch ein neues System der Bund-Länder-Finanzbeziehung ersetzt. Da die ostdeutschen Bundesländer am Verhandlungstisch saßen und sich anschließend überwiegend zufrieden zeigten, kann man von einem Kuhhandel oder neuer Vernachlässigung kaum sprechen. Bei der alten Vernachlässigung aber bleibt es, und bei den alten Zurücksetzungen auch, wie Äußerungen aus dem Munde des Bundeswirtschaftsministers zeigen. Peter Altmaier meint, dass Bundesmittel künftig nicht mehr nach Himmelsrichtung - also gen Osten - vergeben würden, sondern nach Bedarf. Das unterstellt eine bisher nicht bedarfsgerechte, also unberechtigte Bevorzugung des Ostens.

Der Osten ist aber weiterhin die größte zusammenhängende Region mit Nachholbedarf an Produktivität, Infrastruktur und Ressourcen in Deutschland. Wenn Altmaier nun von einem »Meilenstein für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse« spricht, zeugt das von einem grundlegenden Missverständnis. Die Gleichwertigkeit der Regionen vor dem Auge des Ministers beseitigt nicht die realen Ungleichheiten, die den Osten besonders betreffen. Das alte Unverständnis des Westens gegenüber dem Osten scheint unerschütterlich. Dort aber fühlt sich dieses wie Geringschätzung an. Wer die Erfolge der AfD im Osten ergründen will, sollte dies in seine Rechnung einbeziehen.