Musik kann Politik nicht ersetzen: Igor Levit Foto: Imago Images/Future Images/J.Krick

Mit drei Jahren fing Igor Levit das Klavierspielen an. Mittlerweile ist er 32 Jahre alt, sehr erfolgreich und muss neuerdings unter Polizeischutz auftreten. Mitte November wurde ihm per Email ein Mordananschlag bei einem Konzert in einer süddeutschen Stadt angedroht - weil er eine jüdische Familie hat. Levit schaltete die Polizei ein und spielte das Konzert unter aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen.

Davon berichtete er in einem Artikel, den der Berliner »Tagesspiegel« (Sonntagausgabe) veröffentlichte. »Wir müssen uns endlich wehren« lautete die Überschrift. Es gehe nicht um Einzelfälle, betont der in Russland gebore...