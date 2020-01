Emmanuel Macron bleibt sich treu und hält eisern an seinem Reformkurs fest. Wer erwartet hatte, dass Frankreichs Präsident in der traditionellen Neujahrsansprache am Silvesterabend auf die Menschen zugehen würde, die nun schon fast einen Monat lang gegen die Rentenreform streiken und demonstrieren, wurde enttäuscht. Macron zeigte keine Kompromissbereitschaft.

Im Gegenteil, offensiv verteidigte Macron seinen Kurs und erklärte: »Ich werde mit aller Energie fortfahren, unser Land umzugestalten, um es stärker, gerechter und menschlicher zu machen.« Dabei nehme er in Kauf, Leute zu verprellen, die angesichts anstehender Wahlen für ein Einlenken plädieren. »Wir haben nicht das Recht, mit dieser Art von Politik fortzufahren«, betonte Macron. Diese Unbeweglichkeit habe in der Vergangenheit nur zu oft zu Stagnation und Rückschritt geführt. Dabei räumte der Präsident ein, dass dieser Kurs »Befürchtungen oder Widerstände weckt«. Gleichzeitig mahn...