Katharina Hennig (r.) feierte mit zwei Top-Ten-Platzierungen einen geglückten Jahreswechsel. Foto: imago images/Philipp Brem

Pünktlich zum Jahreswechsel gab es im Lager der deutschen Skilangläufer den ersehnten Lichtblick. Nach dem größtenteils enttäuschenden Abschneiden in Lenzerheide liefen auf der zweiten Station der Tour de Ski in Toblach vor allem Lucas Bögl und Katharina Hennig ins Rampenlicht. »Die Athleten haben zum großen Teil das umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht«, sagte Teamchef Peter Schlickenrieder.

Besonders Bögl und Hennig wussten an beiden Tagen in Südtirol zu überzeugen. Bögl wurde am Silvestertag über 15 Kilometer Freistil Neunter und nutzte die gute Ausgangslage, um im Verfolgungsrennen in der klassischen Technik...