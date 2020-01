Karl Geiger segelte auch in Partenkirchen auf Platz zwei. So behält er die Chance auf den Tourneetitel. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Karl Geiger jubelte wie entfesselt, als er den zuletzt so überragenden Überflieger Ryoyu Kobayashi beim Flug ins neue Jahrzehnt endlich einmal geschlagen hatte. Die große deutsche Skisprunghoffnung segelte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen genau wie beim Auftakt der 68. Vierschanzentournee in seiner Heimat Oberstdorf auf den zweiten Platz. Diesmal allerdings lag Startsieger Kobayashi als Vierter hinter ihm. In der Gesamtwertung des Grand Slams der Skispringer liegt Geiger damit bei Halbzeit nur noch 6,3 Punkte hinter dem Japaner - das sind umgerechnet gerade einmal knapp vier Meter. Der erste deutsche Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Triumph vor 18 Jahren ist somit in Reichweite geblieben. Geiger ist sogar ein bisschen näher an den Favoriten herangeflogen.

»Unglaublich. Das war ein perfekter Start ins Neue Jahr. Das hat sich schon im Flug supercool angefühlt«, erklärte Geiger direkt nach dem Springen am Mittwoch. Be...