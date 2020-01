Die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin hat im vergangenen Jahr rund 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher gehabt. Damit sei zum siebten Mal in Folge die Millionengrenze überschritten worden, teilte das Dokumentationszentrum am Donnerstag in Berlin mit. Die hohen Besucherzahlen sind aus Sicht der Stiftung ein Beleg für das anhaltend große Interesse an der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte an dem Ort der Täter.

Auf dem Gelände der Topographie des Terrors unweit des Potsdamer Platzes im heutigen ...