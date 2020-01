Foto: Photocase/Helgi

»O dass ich ein zum Scherz aus Schnee zusammengeballter König wäre, und hier, vor Bolingbrokes Sonne stehend, in Wassertropfen wegschmelzen möchte!« So beklagt der verschwenderische und genusssüchtige König Richard II. von England sein Schicksal in Shakespeares Stück - hier in der Übersetzung von Christoph Martin Wieland - bevor er auf Veranlassung seines Rivalen und Nachfolgers auf dem Thron, Henry Bolingbroke, in den Tower gesperrt und schließlich ermordet wird.

William Shakespeare schrieb sein Drama Richard II. vermutlich im Jahr 1595. Damals wurde der Winter auf der Insel wohl als solcher empfunden, dafür gibt es auch in Shakespeares Werken zahlreiche Belege. Der oben zitierte Vergleich Richards ist die erste Erwähnung eines Schneemanns in der Weltliteratur.

Es dauerte noch eine Weile, ehe sich das Schneemannbauen zum Volksvergnügen auswuchs. Auch seine Ursprünge liegen im Dunklen. Selbst Wikipedia mag da nichts zur Aufkl...