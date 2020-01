Ich suche seit Wochen nach so etwas Banalem wie Socken. Ganz einfache lange Socken aus Baumwolle. Möglichst nicht so teuer und in drei, vier dunklen Farben. Aber es ist unmöglich, welche zu finden. Solche Socken gibt es auf dem Markt einfach nicht. Jedenfalls nicht für Damen. Dafür gibt es jede Menge Socken mit Glitzer drauf: Socken mit glitzernden Ringelbündchen, Socken mit glitzernden Banderolen, Socken mit farbigen Zehen, mit Blümchen am Hacken, mit Perlen vorne, mit Erdbeeren an den Sohlen. Socken mit irgendwelchen bescheuerten dekorativen Elementen, die irgendwie »für Frauen« gedacht sind. Ohne Muster und Glitzer geht es wohl nicht. Es gibt anscheinend ein ungeschriebenes Gesetz: Damenkleidungsstücke dürfen nicht schlicht sein. Es muss mindestens ein kleines Schleifchen oder Spitze als Randverzierung geben. Glauben Sie mir nicht? Dann schauen Sie mal...