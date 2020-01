Eine Linke aus Caracas: Ana Marín (mit Kind) Foto: Tobias Lambert

Vor der Metrostation Agua Salud im Westen von Caracas schlängelt sich die Straße einen der Hügel des Stadtviertels »23 de enero« (23. Januar) hinauf. An der Seite ragen breite, 15-stöckige Hochhausblocks empor. Dazwischen erstrecken sich die für Venezuela typischen, als Barrios bekannten Armenviertel aus roten Backsteinhäuschen, von ihren Bewohner*innen einst in Eigenregie erbaut. In den 1950er Jahren hatte der Militärherrscher Marcos Pérez Jiménez den modernistischen Architekten Carlos Villanueva damit beauftragt, 38 große und 57 kleinere Hochhäuser als Sozialbauprojekt zu errichten. Noch vor dem Bezug stürzte der Diktator am 23. Januar 1958, die Gebäude wurden besetzt und nach diesem Tag benannt. Vor Block 26 kündigt ein geschwungener Torbogen die »Sozialistische Kommune Panal 2021« an. Panal bedeutet Bienenwabe. »Die Biene steht für uns als Symbol für die arbeitende Bevölkerung«, erklärt Ana Marín. »Die Königin ist für uns die Versa...