In Berlin-Kreuzberg fürchten Mieter der Degewo Verdrängung durch Modernisierung

Die Koalition wird sich am Ende der Legislatur daran messen lassen müssen, ob sich die Wohnungspolitik in Berlin entspannt

Rot-Rot-Grün will die Mieten für vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre lang auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen. Wenn die Obergrenzen um mehr als 20 Prozent überschritten sind, soll die Senkung von Bestandsmieten möglich sein. dpa/nd

Berlin. Der Senat plant eine große Informationskampagne zum geplanten Mietendeckel. Die Aufgabe des Senats sei, die Mieter- wie Vermieterseite »im Zuge des Gesetzesvorhabens breit und unparteiisch zu informieren«, sagte die Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher (Linke), der Deutschen Presse-Agentur. »Denn es ist ein Gesetz, das sehr weitgehende und sehr tiefgehende Wirkung entfaltet.« Ziel sei, Mieter und Vermieter auf verschiedensten Kanälen über alle Aspekte des Mietendeckel s zu informieren und darüber, wann welcher Teil in Kraft tritt. Sie wolle sich bei der Kampagne mit Mieterorganisationen abstimmen, die eigene Informationsangebote vorhalten, so Lompscher.

Vor 100 Jahren schickte sich die Reichshauptstadt an, Groß-Berlin zu werden.

Das Netzwerk Links*Kanax will Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte stärken

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!