Durchbruch für die Ortsumgehung Ahrensfelde: Am Freitag haben Berlin und Brandenburg einen Finanzierungsvertrag für die teilweise Führung der Bundesstraße 158 in einem Trog, also einer Art Tunnel mit begrüntem Deckel, unterzeichnet. »Das Planfeststellungsverfahren wird zügig ab Mitte 2020 weitergeführt«, erklärte der brandenburgische Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Freitag.

Die B158 als Verbindung zum Berliner Autobahnring A10 ist ein täglicher Staukandidat. Oft schon vor sechs Uhr früh geht auf der zweispurigen Ortsdurchfahrt Ahrensfelde nichts mehr. Der Bau der vierspurigen Ortsumgehung ist bereits lange geplant. Nachdem der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestagstages 2015 moniert hatte, dass der geplante, etwa 150 Meter lange T...