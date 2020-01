Baiersbronn. Das Drei-Sterne-Restaurant »Schwarzwaldstube« in Baiersbronn ist bei einem Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zu Sonntag niemand. Der Brand war am Sonntagmittag größtenteils unter Kontrolle, wie der Sprecher der Feuerwehr, Martin Frey, sagte. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wo genau in dem Gebäude das Feuer ausbrach, war zunächst nicht klar. Auch die Brandursache war völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Feuerwehr von einem Millionenschaden aus.

Foto: Hotelinhaber Heiner Finkbeiner spricht von »Glück im Unglück«, da niemand verletzt wurde. »Alles andere lässt sich wieder aufbauen.« Gebrannt hatte es im 230 Jahre alten Stammhaus. Ein Brandmelder hatte die Feuerwehr 3.20 Uhr alarmiert. dpa/nd Foto: dpa/Andreas Rosar