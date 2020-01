Topfavoritin Therese Johaug hat sich am Sonntag im italienischen Val die Fiemme zum dritten Mal nach 2014 und 2016 den Gesamtsieg bei der Tour de Ski der Langläuferinnen gesichert. Die 31-Jährige dominierte die Plackerei mit Spitzensteigungen von 28 Prozent nach Belieben und kam 50,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng ins Ziel. Es war Johaugs dritter Toursieg. Bei den Männern gewann zum ersten Mal der Russe Alexander Bolschunow die Tour de Ski, der Etappensieg ging an den Norweger Simen Krüger.

Nach einem turbulenten Springen in Innsbruck ist das Finale der 68. Vierschanzentournee so spannend wie selten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!