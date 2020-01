Marius Lindvik bei der Tournee 2019/2020 Foto: imago images/GEPA pictures

Dieser neue Skisprung-Wunderknabe ist ein bemerkenswerter Kerl: Marius Lindvik sei »ein ziemlicher Tollpatsch«, der »eine gewisse Gleichgültigkeit« besitzt, sagt Norwegens Nationaltrainer Alexander Stöckl über die wesentlichen Eigenschaften seines Superfliegers. Und, ach ja: »Er schläft wirklich sehr viel.« So tickt also einer, der bei der Vierschanzentournee zwei Springen in Folge gewonnen hat und am Montag in Bischofshofen den großen Coup landen kann.

Der 21-jährige Lindvik startete ohne Weltcupsieg und düpierte am Neujahrstag in Garmisch wie am Samstag in Innsbruck die Weltelite. »Ich habe einfach probiert, mein normales Zeug zu machen«, sagte Lindvik. Und genauso wird er es auch beim finalen Showdown in Bischofshofen halten, in den er a...