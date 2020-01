Hilf mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks spenden!

Das Mindestalter, um ein Moped zu fahren, wurde gesenkt. So dürfen Jugendliche schon mit 15 Jahren den Rollerführerschein machen.

Sind auf der rechten Seite von Fahrbahnen baulich Radwege angelegt und auch durch Verkehrszeichen benutzungspflichtig, so sind künftig Halteverbote 8 Meter von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten bzw. 5 Meter vor den Eckausrundungen vorgesehen.

Auch beim Parken gibt es dank der Einführung des Begriffs »Eckausrundungen« Neuerungen. War bisher nur das Parken an Kreuzungen und Einmündungen im 5-Meter-Bereich verboten, so heißt es jetzt auch bei Eckausrundungen aufzupassen. Hier gilt nämlich nun ebenfalls ein Parkverbot und zwar im Abstand von 2 Metern vor diesen sogenannten Eckausrundungen (StVO § 12 Abs. 3 Nr. 1).

Wird die Straße an manchen Stellen besonders eng, kann das für diesen Zweck neu eingeführte Straßenverkehrsschild zur Geltung kommen (siehe nebenstehend). Das sieht vor, dass an diesen Engstellen einspurige Fahrzeuge (Fahrräder und andere Zweiräder) nicht von mehrspurigen Fahrzeugen wie Pkw überholt werden dürfen.

Bei dem neuen Verkehrszeichen gilt künftig für mehrspurige Kfz an Engstellen ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen (z.B. Fahrräder).

Mit einer vorgesehenen Änderung des Bußgeldkatalogs sollen Falschparker auf Rad- und Fußwegen stärker zur Kasse gebeten werden (siehe nd-ratgeber vom 18. Dezember 2019, Seite 8). Dies gilt auch für das unerlaubte Halten auf Fahrrad-Schutzstreifen oder in zweiter Reihe. Anstatt wie bisher 15 bis 20 Euro können ab 2020 bis zu 100 Euro sowie gegebenenfalls ein Punkt im Flensburger Register fällig werden.

Was sich 2020 im Straßenverkehr alles ändert

