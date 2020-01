Rund 6,5 Millionen Euro haben die BBB in die Sanierung investiert. Die Arbeiten wurden im Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Landes Berlin gefördert. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Schwimmhalle Buch in der Wolfgang-Heinz-Straße in Pankow ist nach knapp zweijähriger Sanierung wieder in Betrieb. Am Montag wurde Wasser ins Becken gelassen, Kitakinder aus der Nachbarschaft waren die ersten Badegäste.

Die frühere Volksschwimmhalle vom Typ »Berlin ’83«, die 1991 als eine der letzten in der DDR konzipierten Bauten dieser Art ihren Betrieb aufgenommen hatte, war seit dem 1. März 2018 geschlossen. Innerhalb von 22 Monaten wurde sie komplett entkernt. Das Gebäude erhielt unter anderem eine neue Hülle, neue Fenster und eine bessere Wärmedämmung an Fassaden und auf dem Dach. Das Innenleben ist kaum wiederzuerkennen. Die Becken sind nun mit Edelstahl ausgekleidet, es ist ein separater Kleinkindbereich neu entstanden, die Sauna ist ebenfalls erweitert.

»Ich freue mich sehr, dass die Berliner Bäder-Betriebe die Arbeiten im Zeitrahmen halten k...