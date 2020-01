Stuttgart. Beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart hat Parteichef Christian Lindner gezielt um enttäuschte SPD-Wähler geworben. »Wenn diese Menschen eine politische Heimat suchen, dann laden wir die ein«, sagte Lindner am Montag im Opernhaus. Die FDP werde in diesem Frühjahr »vor die Werktore ziehen«, um das persönliche Gespräch mit Facharbeitern zu suchen und Vorbehalte abzubauen. Die Union forderte er auf, die Koalition mit der SPD zu beenden. Bei der Veranstaltung wurde der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Chef der Bundesarbeitsagentur, Florian Gerster, als Neum...