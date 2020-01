Nach Informationen des »nd« hat sich in der Neujahrsnacht ein Untersuchungsgefangener in der Justizvollzugsanstalt Moabit selbst getötet. Der Mann aus Lettland wurde am 1. Januar in seinem Haftraum tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht zurzeit von einem Suizid aus. Das bestätigt auch Sebastian Brux, Sprecher der Justizsenatsverwaltung, gegenüber »nd«.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte sich noch in seiner Jahresbilanz zum Jus...